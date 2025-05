Carlinhos Brown deve pagar R$ 40 mil a artista por uso indevido de ilustrações

Um ilustrador deve ser indenizado por Carlinhos Brown após o uso indevido de sua obra. Wilton dos Santos foi chamado para fazer os desenhos de um livro ligado a uma exposição do cantor, mas o material não foi creditado corretamente e, ainda, foi usado em clipes, games e quadrinhos. Agora, a Justiça da Bahia proibiu Carlinhos de usar as ilustrações e pede que ele pague uma indenização de R$ 40 mil.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!