Carreta Furacão acusa CPM 22 de atrapalhar performance do grupo em Mairiporã (SP)

Em pé de guerra! A carreta Furacão acusou a banda de rock CPM 22 de ter atrapalhado a performance do grupo em Mairiporã (SP). O famoso “trenzinho da alegria” alega que os rockeiros iniciaram a passagem de som e luzes durante a apresentação deles. A Carreta Furacão se pronunciou nas redes sociais: “É inadmissível que qualquer profissional do entretenimento sabote o trabalho de outros artistas”. Confira o vídeo!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!