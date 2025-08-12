Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Blog da Fabíola Reipert

Casaram? Irmã de Neymar e Gabigol surgem com aliança na mão esquerda e chamam atenção

Rafaella Santos e o jogador estão morando juntos em Belo Horizonte (MG), onde ele atua pelo Cruzeiro

Fabíola Reipert|Do R7

Será que já se casaram? Rafaella Santos, irmã de Neymar, e Gabigol foram vistos usando alianças na mão esquerda. O casal está morando junto em Belo Horizonte (MG), onde Gabigol joga pelo Cruzeiro. Recentemente, Rafaella deu uma declaração sobre a vontade de ser mãe. Lembrando que o relacionamento deles começou em 2015 e teve altos e baixos.

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

  • a-hora-da-venenosa
  • Belo Horizonte
  • Casamento
  • Cruzeiro
  • Gabriel Barbosa (Gabigol)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.