Casaram? Irmã de Neymar e Gabigol surgem com aliança na mão esquerda e chamam atenção

Será que já se casaram? Rafaella Santos, irmã de Neymar, e Gabigol foram vistos usando alianças na mão esquerda. O casal está morando junto em Belo Horizonte (MG), onde Gabigol joga pelo Cruzeiro. Recentemente, Rafaella deu uma declaração sobre a vontade de ser mãe. Lembrando que o relacionamento deles começou em 2015 e teve altos e baixos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!