Blog da Fabíola Reipert

Chitãozinho muda de cidade e compra apartamento com móveis folheados a ouro e prata

Imóvel do sertanejo fica em SP e chamou atenção pela decoração de luxo

Fabíola Reipert|Do R7

Chitãozinho resolveu sair de Campinas (SP) para ficar de vez na capital e, para isso, comprou um apartamento e móveis folheados a ouro e prata. O imóvel chamou atenção pela decoração de luxo, como uma mesa de madeira e uma cabeceira para cama requintada.


O apartamento também tem uma estante especial para exibir os cinco Grammy's conquistados por Chitãozinho ao lado do irmão, Xororó.


"Eles não costumam ser ostentação. É uma família discreta na vida pessoal", comentou Fabíola Reipert.




