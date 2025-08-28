Chitãozinho muda de cidade e compra apartamento com móveis folheados a ouro e prata
Imóvel do sertanejo fica em SP e chamou atenção pela decoração de luxo
Chitãozinho resolveu sair de Campinas (SP) para ficar de vez na capital e, para isso, comprou um apartamento e móveis folheados a ouro e prata. O imóvel chamou atenção pela decoração de luxo, como uma mesa de madeira e uma cabeceira para cama requintada.
O apartamento também tem uma estante especial para exibir os cinco Grammy's conquistados por Chitãozinho ao lado do irmão, Xororó.
"Eles não costumam ser ostentação. É uma família discreta na vida pessoal", comentou Fabíola Reipert.
