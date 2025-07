Claudia Raia entra na Justiça para receber dinheiro de amiga caloteira

Caloteira! Claudia Raia entrou com um processo contra uma "ex-amiga" após emprestar R$ 50 mil e não receber a grana de volta. Antes de sumir como se nada tivesse acontecido, a mulher fez alguns pagamentos mensais de R$ 7 mil. Agora, Claudia busca o retorno do valor e a penhora dos bens da amiga na Justiça.



