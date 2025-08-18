Logo R7.com
Climão! Joelma tira microfone de fã à força em show após receber críticas

Mulher subiu ao palco e pediu para a cantora só tocar as músicas da banda Calypso

Fabíola Reipert|Do R7

Durante um show, Joelma passou por um sufoco com uma fã que subiu ao palco e pediu para a cantora só tocar as músicas da banda Calypso, época em que ela estava com Ximbinha. Joelma tirou o microfone à força da mão da mulher. E ainda: a artista sofreu uma queimadura na mão ao usar um babyliss e precisou se apresentar de luvas.

