Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Blog da Fabíola Reipert

Competidores natos! Passaia, Fabíola e Lombardi empilham latas em prova do Game dos 100

Quem será que mostrou equilíbrio e cumpriu o desafio do game show da RECORD?

Fabíola Reipert|Do R7

Que tal esse desafio para animar a terça-feira? No estúdio do Balanço Geral, Eleandro Passaia, Fabíola Reipert e Renato Lombardi disputaram a prova de empilhar latas do Game dos 100. Em uma bacia com água, eles tiveram que colocar um prato de plástico para servir como base e empilhar seis latas em cima dele. Quem será que mostrou equilíbrio e cumpriu o desafio do game show da RECORD? Assista!

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

  • a-hora-da-venenosa
  • renato-lombardi
  • fabiola-reipert
  • eleandro-passaia
  • game-dos-100

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.