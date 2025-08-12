Competidores natos! Passaia, Fabíola e Lombardi empilham latas em prova do Game dos 100

Que tal esse desafio para animar a terça-feira? No estúdio do Balanço Geral, Eleandro Passaia, Fabíola Reipert e Renato Lombardi disputaram a prova de empilhar latas do Game dos 100. Em uma bacia com água, eles tiveram que colocar um prato de plástico para servir como base e empilhar seis latas em cima dele. Quem será que mostrou equilíbrio e cumpriu o desafio do game show da RECORD? Assista!



