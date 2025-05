Condenado, Gérard Depardieu nega casos de agressão sexual em gravações de filme

O ator Gerard Depardieu foi condenado a 18 meses de prisão por agressão sexual contra duas mulheres, ocorrido há quatro anos durante filmagens. Durante o julgamento, Depardieu negou as acusações, alegando que os toques foram acidentais. Ele não cumprirá pena na prisão se atender às condições da justiça francesa e deverá indenizar as vítimas em cerca de 180 mil reais. Depardieu teve seu nome incluído no registro de criminosos sexuais e precisa seguir restrições, como horário para voltar para casa.



