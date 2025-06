Copiou? Beyoncé usa look parecido com o de Ludmilla durante show em Paris

Ludmilla, que começou a carreira como "MC Beyoncé", foi comparada mais uma vez com a cantora. Isso porque a Queen B usou um look parecido com o da artista brasileira durante um show em Paris, na França. Ludmilla usou o modelito no Carnaval. A equipe de Beyoncé afirmou que a roupa foi inspirada na coleção de primavera e verão de uma grife que fez a roupa de Ludmilla. "Mãe e filha", brincou a brasileira em publicação na web.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!