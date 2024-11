‘Corre, Lazinho!’: Vladimir Brichta revela ter fugido de briga e deixado Lázaro Ramos para trás

Vladimir Brichta divertiu os fãs ao contar sobre uma vez em que fugiu de uma briga e deixou Lázaro Ramos para trás. Ele afirma que os dois caminhavam juntos na rua quando se depararam com um homem falando sozinho. Lázaro até quis mudar de calçada, mas foi contrariado. A coragem de Vladimir, no entanto, diminuiu após o desconhecido dar uma “ombrada” no amigo. “Eu corri e depois falei ‘corre, Lazinho’!”, riu. O famoso ainda falou sobre um episódio com o pai. Confira!