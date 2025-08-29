Dado Dolabella é condenado à prisão por dar tapas, socos e puxões de cabelo em ex-namorada

Bomba! Dado Dolabella foi condenado a dois anos e quatro meses de prisão por agressão à ex-namorada e prima dele, Marina Dolabella.

A briga aconteceu em outubro de 2020, durante a pandemia, em um condomínio na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e teria sido causada por uma crise de ciúmes do ator. Dado leu mensagens de Marina com um amigo no celular e ficou com raiva da então namorada, chegando a romper o tímpano dela. As informações são do jornalista Paulo Mathias.

A assessoria de Dado Dolabella alegou que desconhece a condenação e que o artista não foi notificado.

Anteriormente, Dado chegou a dizer que tinha ficado menos agressivo após parar de comer carne e virar vegano.

E ainda: Dado também veio a público negar que tenha perdido o controle durante a confusão com Wanessa Camargo e Luan Pereira. O ator respondeu a uma pessoa em comentário e escreveu: "Eu não fiquei nervoso, só afastei um cara que eu achei que ia beijar, até então, a minha namorada. Ele que estava bêbado, tropeçou e caiu".

