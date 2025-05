Daniel Alves é condenado a pagar R$ 40 mil por uso de música sem dar os créditos

Daniel Alves não conseguiu convencer a Justiça brasileira: o ex-jogador foi condenado em segunda instância a pagar uma indenização de R$ 40 mil para dois compositores sertanejos. Segundo os dois, Daniel se apossou de uma música para o lançamento do clipe de 'Avião', com participação de cantores famosos, sem dar os créditos. Daniel alega que mexeu em alguns versos da canção antes de lançar. Ele ainda pode recorrer da decisão da Justiça.



