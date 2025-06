Daniel Alves recupera R$ 4 milhões após vencer processo de ex-mulher por pensão

Daniel Alves obteve uma decisão favorável na justiça espanhola contra sua ex-esposa, Dinorah Santana. Ele recuperou 628 mil euros, aproximadamente 4 milhões de reais, que estavam bloqueados por acusações de falta de pagamento de pensão alimentícia desde a separação em 2011. A justiça considerou que ele cumpriu suas obrigações, e Dinorah foi condenada a arcar com os custos judiciais. Além de ex-mulher, ela também agenciava a carreira dele. Daniel tem dois filhos com Dinorah e espera o terceiro com sua atual esposa, Joana. Ele está em liberdade condicional após ter sido acusado de estupro em Barcelona.



