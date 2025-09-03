Daniel Rocha vira motoboy por um dia em preparação para novo personagem

O ator Daniel Rocha trabalhou como motoboy em São Paulo por um dia e fez entregas de pizzas durante oito horas. O motivo? Ele queria se preparar melhor para o próximo personagem que vai interpretar.

Daniel ainda não revelou o que vem por aí. Em vídeo publicado nas redes sociais, o ator aparece com uma roupa de entregador e falando com os porteiros dos prédios para entregar os pedidos.

Ele revelou que, ainda assim, não foi reconhecido por ninguém. Por fim, Daniel destacou a importância do trabalho dos motoboys e fez um apelo. "Gorjeta para os entregadores, o pessoal agradece", pediu.

