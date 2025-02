David Cardoso diz que viveu romance com Vera Fischer e foi trocado por político

Em entrevista a podcast, o ator David Cardoso remexeu o passado e relembrou o namoro de poucos meses que teve com Vera Fischer. Os dois se conheceram durante as filmagens de ‘Sinal Vermelho - as Fêmeas’. Segundo ele, depois, a atriz o trocou por um político. "Ela estava interessada em outro, na época", resgatou David. "Acho que ela se cercou, durante a vida toda, de homens que não a valorizaram como mulher", disparou o artista. Veja!