De Madonna a Gisele Bündchen: apesar da fama, Naldo Benny afirma que nunca mentiu

Mentiroso ou dono de um currículo de dar inveja? Naldo Benny é famoso por contar histórias que, segundo ele, são todas verdadeiras. O cantor já disse que foi o responsável por trazer Madonna para o Brasil em 2024, e Gisele Bündchen para o Carnaval do Rio de Janeiro no mesmo ano. Em uma entrevista recente, Naldo afirmou que nunca mentiu. Ele declarou, inclusive, que tem relações com Moranguinho 41 vezes por semana. Veja!



