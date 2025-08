De Suzy Rêgo a Ferrugem: saiba quem são os famosos que emagreceram e mudaram o corpo

Na onda de Fabiano Menotti, vários famosos já fizeram mudanças radicais no corpo e perderam peso. Gaby Amarantos decidiu emagreceu 35 quilos após se sentir muito exausta em um show. Já o cantor Ferrugem perdeu 45 quilos ao descobrir que tinha uma idade biológica maior do que a real. E, ainda, a atriz Suzy Rêgo revelou que mudou o manequim de 48 para 38 e adotou uma dieta com menos carboidratos. Confira!



