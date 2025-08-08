Débora Nascimento passa 'receita' para conseguir recusar fotos com fãs

Débora Nascimento falou sobre o assédio do público em entrevista a podcast e passou a "receita" para conseguir recusar fotos com fãs. A atriz disse que não se sente confortável nas abordagens e contou que prefere oferecer um abraço como alternativa. "Não gosto de me sentir invadida", declarou.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!