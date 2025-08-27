Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Blog da Fabíola Reipert

Deborah Secco conta que trauma da morte da irmã influenciou a criação de sua filha

Atriz explicou que fala "sim" várias vezes para Maria Flor, de nove anos, para não a proibir

Fabíola Reipert|Do R7

Em podcast, Deborah Secco falou sobre a morte da irmã aos cinco anos de idade e como esse trauma impactou profundamente a sua vida. A atriz, que tinha um ano e meio na época, foi criada pelos pais, que passaram a ser mais permissivos e a falar mais "sim" para que ela pudesse viver a infância que sua irmã não teve. Deborah, então, revelou que faz a mesma coisa com Maria Flor, de nove anos. Veja!




O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • a-hora-da-venenosa
  • Deborah Secco
  • Morte
  • Tragédia

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.