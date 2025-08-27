Deborah Secco conta que trauma da morte da irmã influenciou a criação de sua filha
Atriz explicou que fala "sim" várias vezes para Maria Flor, de nove anos, para não a proibir
Em podcast, Deborah Secco falou sobre a morte da irmã aos cinco anos de idade e como esse trauma impactou profundamente a sua vida. A atriz, que tinha um ano e meio na época, foi criada pelos pais, que passaram a ser mais permissivos e a falar mais "sim" para que ela pudesse viver a infância que sua irmã não teve. Deborah, então, revelou que faz a mesma coisa com Maria Flor, de nove anos. Veja!
