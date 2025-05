Deborah Secco toma decisão importante sobre namoro com produtor Dudu Borges

Deborah Secco assumiu que está em um novo relacionamento, desta vez com o produtor musical Dudu Borges, que já havia aparecido em fotos com a atriz. Agora, ela quer ser mais reservada para evitar exposição da vida a dois, como aconteceu com Hugo Moura, pai de sua filha. Este é seu primeiro namoro de Deborah após o término com o ex-marido.



