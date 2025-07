Dona de antiga mansão de Lexa e Guimê desabafa sobre dívida do ex-casal: 'Estou cansada'

Não é de hoje que MC Guimê e Lexa enfrentam uma dívida relacionada à compra de uma mansão em Alphaville (SP). De um lado, a dona do imóvel, Márcia Pessoa, continua cobrando o pagamento milionária do ex-casal. "Estou cansada [de tudo isso]", desabafou em vídeo enviado para A Hora da Venenosa. Do outro lado, o funkeiro alega que foi vítima de um golpe e que a cobrança do débito milionário é injusta. Guimê ainda disse que continuará tentando reverter o processo.



