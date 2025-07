Dormir só em casa! Eliana revela que não deixa seu filho passar a noite em outro lugar

Dormir só em casa! Eliana revelou que não deixa seu filho adolescente passar a noite em outro lugar. A apresentadora ainda contou que já foi buscar Arthur, de 13 anos, durante a madrugada e quando já estava pronta para descansar. Eliana reforçou que, essa criação que ela tem com seus filhos, acabou aprendendo com a própria mãe, que a tratava da mesma maneira. Veja!



