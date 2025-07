Edu Guedes passa seis horas em cirurgia para retirada de tumor no pâncreas

O apresentador Edu Guedes, de 51 anos, passou por uma cirurgia de seis horas para a retirada de um tumor no pâncreas em um hospital em São Paulo. Ele estva com suspeita de problemas nos rins, mas os exames revelaram o tumor. A assessoria de Edu informou que os próximos dias serão delicados na recuperação.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!