Eduardo Costa aparece careca e revela que fez implante capilar

Eduardo Costa surpreendeu ao aparecer careca e foi logo tratar de explicar o motivo para os fãs. O sertanejo revelou que fez um implante capilar para lidar com a queda de cabelo e as famosas "entradas". "Onde eu me meti", brincou o cantor em vídeo. Eduardo explicou que, com o estresse antes e depois da pandemia, junto ao uso de anabolizantes, os fios passaram a cair ainda mais. Veja!



