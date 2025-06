Entenda como Ed Sheeran ajudou amiga a pagar dívida com o hit 'Thinking Out Loud' Cantor escreveu a música em parceria com a mulher, que precisava de dinheiro para se recompor

Fabíola Reipert|Do R7 10/06/2025 - 15h12 (Atualizado em 10/06/2025 - 15h11 ) twitter

