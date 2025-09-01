Entenda como Fábio Jr. foi pivô do fim do casamento de uma fã
Foto vazada mostra Andrea Freire, de 56 anos, dando um beijão no cantor no camarim
Foi culpa dele ou não? Fábio Jr. foi o ponto final no casamento de uma de suas fãs. Isso porque uma foto vazada mostra a fã Andrea Freire, de 56 anos, dando um baita beijão no cantor.
Ela já seguia o artista desde a década de 1970, e o sonho dela era poder ser esposa de Fábio Jr. Depois do beijo, a família do marido e ele mesmo ficaram contra ela.
Enquanto Fábio já se casou sete vezes, Andrea disse que teria subido ao altar apenas com 33 anos e que enrolou ao máximo para ter uma chance com o ídolo. E, no final, o sonho acabou virando pesadelo.Confira o vídeo!
