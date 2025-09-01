Entenda como Fábio Jr. foi pivô do fim do casamento de uma fã

Foi culpa dele ou não? Fábio Jr. foi o ponto final no casamento de uma de suas fãs. Isso porque uma foto vazada mostra a fã Andrea Freire, de 56 anos, dando um baita beijão no cantor.

Ela já seguia o artista desde a década de 1970, e o sonho dela era poder ser esposa de Fábio Jr. Depois do beijo, a família do marido e ele mesmo ficaram contra ela.

Enquanto Fábio já se casou sete vezes, Andrea disse que teria subido ao altar apenas com 33 anos e que enrolou ao máximo para ter uma chance com o ídolo. E, no final, o sonho acabou virando pesadelo.Confira o vídeo!

