Entenda como os boatos da suposta separação de Barack e Michelle Obama se espalharam pelos EUA

Só se fala nesse assunto! Depois que os boatos de um affair entre Barack Obama e Jennifer Aniston tomaram conta dos Estados Unidos, uma suposta separação do ex-presidente de Michelle Obama também foi especulada. Isso porque a ex-primeira dama está ausente da vida pública e não acompanhou o marido na cerimônia de posse de Donald Trump, nem no funeral de Jimmy Carter. No último dia 17, porém, Obama publicou foto se declarando para Michelle e desejando um feliz aniversário. Até o momento, apenas Jennifer Aniston negou os rumores de um caso com o ex-presidente. Veja mais informações com a correspondente Tina Roma!