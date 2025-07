Está podendo, hein? Ximbinha compra carro avaliado em R$ 800 mil e ostenta ‘brinquedo novo’

Está podendo, hein? Ximbinha comprou um veículo de luxo laranja, avaliado em R$ 800 mil, e ostentou o “brinquedo novo” por aí. O músico brincou: “Hoje é dia de ir à feira, comprar um peixe para um almoço especial no domingão.” O cantor postou uma foto com o automóvel nas redes sociais e chamou atenção dos internautas. “Arrasou, Ximbica! É isso aí”, brincou Fabíola Reipert. Assista!



