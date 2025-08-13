Logo R7.com
Ex de Katy Perry, Orlando Bloom revela dieta radical sem água para fazer filme

Ator perdeu 14 quilos em três meses e confessou que teve a saúde mental afetada

Fabíola Reipert|Do R7

Orlando Bloom precisou perder 14 quilos em três meses para interpretar um personagem no cinema. O ex-marido de Katy Perry seguiu uma dieta radical que afetou a saúde, já que precisou ficar sem beber água. Ele contou que as restrições afetaram a sua saúde mental e causaram ansiedade, além de dificuldade para dormir.

