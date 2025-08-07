Logo R7.com
Blog da Fabíola Reipert

Ex de Preta Gil assume nova namorada duas semanas após morte da cantora

Rodrigo Godoy publicou foto ao lado da carioca Rhuana Rodrigues e debochou das críticas

Fabíola Reipert|Do R7

O ex de Preta Gil, Rodrigo Godoy, já fez a fila andar. Duas semanas após a morte da cantora, o personal trainer assumiu uma nova namorada. Rhuana Rodrigues é carioca, tem dois filhos e apareceu em foto com Rodrigo durante viagem para Búzios (RJ). O ex de Preta não "deitou" para as críticas e fez questão de debochar dos comentários. Lembrando que ele traiu e se separou da cantora enquanto ela estava em tratamento contra o câncer.

