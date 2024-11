Ex-Fazenda, Liziane Gutierrez estaria presa há um mês no Marrocos após desacato a policiais

Liziane Gutierrez estaria presa há um mês em Marrakech, no Marrocos. Em sua última publicação nas redes sociais, no dia 30 de outubro, ela contou que foi assaltada durante viagem pelo país ao lado do marido. “Uma moto passou e levou minha bolsa que eu amava, minha scarf, o telefone de trabalho do Toni, e o meu telefone. A nossa sorte foi que os nossos documentos ficaram no cofre do hotel”, escreveu em legenda. Desde então, Toni já voltou sozinho para a casa em que mora, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Segundo ele, o julgamento dela “não seria rápido”. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil afirmou que “tem prestado assistência consular à nacional e a seus familiares”. Por enquanto, não há previsão para que Liziane deixe a cadeia. Lembrando que ela foi presa anteriormente na Ucrânia e nos Estados Unidos.