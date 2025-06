Ex-jogador do Corinthians, Jô é solto após prisão por dívida de pensão

O ex-jogador Jô foi liberado da prisão depois de ficar cinco dias detido devido a atrasos no pagamento de pensão alimentícia de dois filhos fora do casamento. Essa é a terceira vez que o ex-atleta foi preso pela mesma razão. Jô já disse que não tem condições de arcar com as despesas e, agora, busca a ajuda de amigos para saldar os débitos. O ex-atacante tem oito filhos, sendo seis fora do casamento.



