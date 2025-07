Ex-marido de Preta Gil sofre ataques nas redes sociais depois da morte da cantora

Rodrigo Godoy, ex-marido de Preta Gil, desativou comentários nas redes sociais, porque está sendo atacado por ter traído e abandonado a cantora ainda doente. Rodrigo foi casado com Preta de 2015 até 2023. Ela mesma veio a público dizer que foi traída por ele com uma amiga dela e que o personal trainer não cuidou dela doente. Acompanhe!



