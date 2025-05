Exclusivo: MC Ryan SP abre o closet e mostra cordões de ouro de R$ 1 milhão

Com cordão de R$ 600 mil no pescoço e o nome da filha estampado, MC Ryan SP abriu as portas de sua mansão para Fabíola Reipert e Eleandro Passaia. O funkeiro mostrou as joias que coleciona e, ainda, revelou que pagou uma cirurgia milionária para ajudar uma criança. "Eu não falo por isso, [porque acham que é] para me promover", declarou o artista. Ryan ainda comentou a polêmica ao mudar a cor de um carro de luxo e levou Fabíola e Passaia até para a academia! No closet, ele mostrou as joias, cordões de ouro e um relógio avaliado em R$ 1 milhão. Assista na íntegra!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!