Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Blog da Fabíola Reipert

Fã joga celular no rosto de Natanzinho Lima durante show em Teresina (PI)

Cantor repreendeu o admirador: “Não faz isso, não, você me machuca”

Fabíola Reipert|Do R7

Loucura? Um fã do cantor Natanzinho Lima jogou um celular no rosto do artista em uma apresentação em Teresina (PI). Natanzinho repreendeu o admirador: “Não faz isso, não, você me machuca”. Mesmo após o ocorrido, o cantor foi gentil e tirou uma foto com o homem. Veja!

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • famosos-e-celebridades
  • fabiola-reipert
  • a-hora-da-venenosa

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.