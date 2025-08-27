Fã joga celular no rosto de Natanzinho Lima durante show em Teresina (PI)

Loucura? Um fã do cantor Natanzinho Lima jogou um celular no rosto do artista em uma apresentação em Teresina (PI). Natanzinho repreendeu o admirador: “Não faz isso, não, você me machuca”. Mesmo após o ocorrido, o cantor foi gentil e tirou uma foto com o homem. Veja!



