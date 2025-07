Fã que deu calcinha para Luan Santana revela por que escolheu peça íntima como presente

Após causar por jogar uma calcinha para Luan Santana em um show, a fã Rebeka falou com A Hora da Venenosa! A jovem lançou a peça íntima no palco com o objetivo de que o cantor a visse na plateia. O que ela não esperava era que Luan fosse colocar na boca, pensando que era comestível. "Jamais quis acabar com o casamento dele", afirmou Rebeka. Segundo a fã, ela vem recebendo comentários ofensivos nas redes sociais, já que o cantor é comprometido.



