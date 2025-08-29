Família de Hulk Hogan suspeita de erro médico após morte do lutador

A morte de Hulk Hogan no dia 24 de julho deste ano, aos 71 anos, pode ter uma nova explicação em breve. O lutador faleceu devido a uma parada cardíaca em sua casa em Clearwater, no estado da Flórida, nos Estados Unidos.

Um terapeuta presente no momento da morte de Hogan sugeriu que um erro médico durante uma cirurgia recente pode ser a causa.

A polícia local continua a investigação e vão analisar as ligações para a emergência, imagens de câmeras de segurança e relatórios médicos. A filha do lutador, Brooke, já declarou que quer contratar uma autópsia independente.

