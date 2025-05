Família de Marília Pêra tenta encontrar quadro com retrato da atriz no RJ

Após um flagra em uma feira de objetos usados no Rio de Janeiro, a família de Marília Pêra tenta encontrar um quadro com o retrato da atriz ainda na adolescência. Primeiro, a obra recepcionava o público na sala que levava o nome de Marília no antigo Teatro do Leblon. E, ainda, o quadro foi usado no velório da dela, em 2015. Agora, a irmã da atriz, Sandra Pêra, fez uma publicação nas redes sociais para reclamar sobre o “destino” do quadro. "Chocada, indignada", disparou. "Penso nos escritos de Tetê Medina jogados em um lixão. Lembremos todos: é para lá que vai a nossa cultura, sem carinho e sem coberta", completou. Veja!



