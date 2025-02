Fernanda Montenegro celebra indicação de Fernanda Torres e do filme 'Ainda Estou Aqui' ao Oscar Atriz, de 95 anos, também faz parte do elenco do longa-metragem e destacou a nomeação da filha: "Coração de mãe em estado de graça"

Fabíola Reipert|Do R7 23/01/2025 - 16h35 (Atualizado em 23/01/2025 - 16h35 ) twitter

