Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Blog da Fabíola Reipert

Fernando Zor reata com ex-noiva e comemora com cirurgia plástica no nariz

Sertanejo fez rinoplastia ao lado de Lara Bissi e publicou foto nas redes sociais com curativo no rosto

Fabíola Reipert|Do R7

Fernando Zor e a noiva, Lara Bissi, reataram o relacionamento! E, para comemorar, decidiram dar um passo inusitado: fizeram uma cirurgia plástica juntos. Eles escolheram a rinoplastia simultaneamente e publicaram foto nas redes sociais com curativos nos narizes logo após o procedimento.


Fernando, que faz dupla com Sorocaba, tem 41 anos. Já Lara, tem 24 anos. Eles ainda não revelaram o resultado final da operação, mas já chamaram atenção do público. Veja como foi!




O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • a-hora-da-venenosa
  • famosos-e-celebridades
  • Cirurgia plástica
  • Fernando Zor

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.