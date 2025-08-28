Fernando Zor reata com ex-noiva e comemora com cirurgia plástica no nariz
Sertanejo fez rinoplastia ao lado de Lara Bissi e publicou foto nas redes sociais com curativo no rosto
Fernando Zor e a noiva, Lara Bissi, reataram o relacionamento! E, para comemorar, decidiram dar um passo inusitado: fizeram uma cirurgia plástica juntos. Eles escolheram a rinoplastia simultaneamente e publicaram foto nas redes sociais com curativos nos narizes logo após o procedimento.
Fernando, que faz dupla com Sorocaba, tem 41 anos. Já Lara, tem 24 anos. Eles ainda não revelaram o resultado final da operação, mas já chamaram atenção do público. Veja como foi!
