Fiasco? Marido de Sasha Meneghel debocha da venda de ingressos da própria turnê

João Lucas, o marido de Sasha Meneghel e genro de Xuxa, debochou da baixa procura por ingressos da própria turnê em um vídeo nas redes sociais. Recentemente, o artista cancelou um show em Fortaleza (CE) e adiou outro no Rio de Janeiro por "motivos de logística". Rumores nos bastidores dizem que as vendas fracas influenciaram a decisão de João Lucas. E, quem já tinha comprado, será reembolsado.



