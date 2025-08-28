Filha de Vampeta diz que, apesar do pai, trabalha e paga as próprias contas
Giovanna Santos, de 21 anos, mostrou nas redes sociais que faz tosa de animais em pet shop
A filha do ex-jogador Vampeta, Giovanna Santos, entrou para uma "trend" das redes sociais e aproveitou para desmentir a ideia de que filhos de famosos são sempre mimados.
Aos 21 anos, ela revelou que trabalha como tosadora em um pet shop para se sustentar e pagar as próprias contas. Além disso, parte do seu salário é destinada ao tratamento médico após ter passado por um transplante cardíaco.
Anteriormente, Giovanna se envolveu em uma disputa judicial com Vampeta relacionada à pensão alimentícia dela e de sua irmã, mas a situação já foi resolvida.
