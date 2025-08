Filho de Deolane é acusado de ameaçar mulher com arma na cabeça

O filho de Deolane Bezerra foi acusado de ter ameaçado uma empresária, de 36 anos, com uma arma na cabeça. A mulher alega que Giliard, de 21 anos, queria ter relações sexuais com ela. Depois, ela pediu uma medida protetiva contra o filho de Deolane e conseguiu. Gilliard tentou reverter a decisão judicial e perdeu. Caso haja o descumprimento, ele pode ser preso.



