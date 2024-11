Filho de Maguila é flagrado agredindo ambulante em São Paulo

Um dos filhos de Maguila, Adenílson Lima dos Santos, foi flagrado agredindo um ambulante com uma série de socos. As imagens mostram o homem todo ensanguentado debaixo de Adenílson, ao passo que as pessoas ao redor se desesperam. Segundo informações apuradas pela A Hora da Venenosa, o ambulante estaria vendendo bebidas em frente a uma casa de shows quando foi abordado pelo filho do pugilista, junto com outros seguranças. Os ambulantes da região marcaram uma manifestação contra os atos de violência dos profissionais.