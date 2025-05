Filho e viúva de Cid Moreira devem ficar frente a frente em audiência na Justiça

Após a morte de Cid Moreira, o filho adotado pelo apresentador, Roger Moreira, acusou a viúva de roubar e vender imóveis do apresentador e, ainda, dar comida envenenada ao marido. Fátima Moreira entrou com processo de calúnia contra o filho de Cid e, agora, os dois estão prestes a ficar frente a frente em uma audiência, que acontecerá em junho. Lembrando que, em testamento, Cid Moreira "deserdou" os filhos e deixou a maioria dos bens para a viúva.



