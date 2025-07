Filhos de Michael Jackson só terão acesso total à herança do pai quando completarem 40 anos

Paris Jackson, filha de Michael Jackson, entrou na justiça americana contra os administradores do espólio do pai e alegou falta de transparência nos pagamentos. Atualmente, ela e os irmãos têm acesso à fortuna do astro pop apenas para despesas essenciais e só terão liberação total ao completarem 40 anos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!