Fim do amor pelo time? Milton Nascimento processa Cruzeiro por uso de música sem autorização

Milton Nascimento processou o Cruzeiro por violação de direitos autorais ao usar a música 'Clube da Esquina' no vídeo de anúncio da contratação de Gabigol. Agora, os compositores exigem indenização de R$ 50 mil. Com a ação judicial, os torcedores do Cruzeiro criticaram Milton, que também torce pelo time.



