Fiuk causa ao curtir publicação em que sugere ter sido abandonado por Fábio Jr.
Cantor está afastado do pai há três anos e fez publicidade no Dia dos Pais usando a distância entre eles
Fiuk causou ao curtir uma publicação nas redes sociais sobre abandono parental, insinuando que foi abandonado por Fábio Jr. No Dia dos Pais, comemorado no último domingo (10), o cantor fez uma publicidade usando a distância entre eles e dando a entender sobre a ausência do pai. Lembrando que o atual casamento de Fábio Jr. com Fernanda é visto como parte do desentendimento com Fiuk.
