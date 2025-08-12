Fiuk causa ao curtir publicação em que sugere ter sido abandonado por Fábio Jr.

Fiuk causou ao curtir uma publicação nas redes sociais sobre abandono parental, insinuando que foi abandonado por Fábio Jr. No Dia dos Pais, comemorado no último domingo (10), o cantor fez uma publicidade usando a distância entre eles e dando a entender sobre a ausência do pai. Lembrando que o atual casamento de Fábio Jr. com Fernanda é visto como parte do desentendimento com Fiuk.



