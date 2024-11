Fofura nas redes! Iza comove internautas ao anunciar nascimento da filha com foto

A cantora Iza levou os internautas à loucura ao anunciar o nascimento de Nala, sua primeira filha. Fruto do relacionamento com o jogador Yuri Lima, a bebê veio ao mundo no último domingo (13) e já ganhou um post nas redes sociais, com foto que mostra sua mãozinha. O nome da pequena é inspirado em uma personagem de Rei Leão, cuja voz foi dublada por Iza no remake de 2019.