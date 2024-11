Frejat tem som cortado e é expulso do palco no show de Lenny Kravitz: ‘Indignado com o desrespeito’ Brasileiro fazia a apresentação de abertura para o cantor norte-americano quando foi impedido de terminar uma música

Fabíola Reipert|Do R7 25/11/2024 - 16h24 (Atualizado em 25/11/2024 - 16h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share